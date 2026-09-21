Pedro Fiol reclama más plazas del Imserso y pide diferenciar entre conectividad y llegada de turistas

El presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA), Pedro Fiol, ha reclamado más plazas del Imserso para las islas y un reparto más equilibrado entre Mallorca, Menorca e Ibiza. En una entrevista concedida este lunes al programa 'Illes Balears en la Onda' de Onda Cero, también ha pedido "modernizar" el sistema de reservas tras los problemas registrados al inicio de la campaña.

Fiol considera que la falta de plazas es el principal problema estructural del programa y ha reclamado que las plazas sin transporte sean "prácticamente residuales". La situación, según Fiol, es especialmente complicada en Menorca e Ibiza, donde "la oferta es muy inferior a la de Mallorca".

Sobre la ampliación de los aeropuertos, Fiol defiende que se diferencie entre la mejora de las infraestructuras y la llegada de turistas. Además, ha detallado que la regulación de los slots depende también "del Gobierno central y de la normativa europea".

El presidente de AVIBA también ha valorado las nuevas conexiones internacionales de Mallorca, como las de Montreal y Abu Dhabi. Asegura que las agencias han registrado una "ligera caída de pasajeros durante la temporada", aunque el volumen de negocio ha aumentado entre un 3% y un 4%.

De cara a los próximos meses, Fiol apuesta por avanzar en la desestacionalización, pero pide conocer antes la capacidad de carga de las islas. Considera positivo mantener actividad turística durante más meses, aunque advierte de la presión que puede generar sobre recursos como el agua y el territorio.