El paro baja en enero en Baleares más de un 5% interanual

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.260 personas en enero en Baleares en relación al mes anterior (-4,3%) y en 1.515 personas en relación al primer mes del año pasado (-5,13%) y arranca el año ligeramente por encima de los 28.000 parados (28.045), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Al inicio del año, los sectores con más parados son Servicios (21.219 con 1.104 menos que en diciembre), Construcción (3.088 con 93 menos), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (353 y 12 más) e Industria (1.209 y 36 parados menos).

En cuanto a sexos, de los 28.045 desempleados registrados en enero, 15.842 fueron mujeres y 12.203, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 3.769 personas de los cuales 2.104 son hombres y 1.665 son mujeres. En el último mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 6.617 personas tras bajar un 7,88% respecto a diciembre y un 0,93% en comparación con el año anterior.

En enero se registraron 20.013 contratos en Baleares, un 6,5% menos que el año anterior. De todos ellos, 13.188 fueron contratos indefinidos (-5,86%) y 6.825, contratos temporales (un 7,72% menos).

Baleares ha registrado en enero 491.750 afiliados a la Seguridad Social

Baleares ha registrado en el pasado mes de enero 491.750 afiliados a la Seguridad Social, 8.560 menos que el mes anterior (-1,71%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 10.882 trabajadores respecto a enero de 2025, un 2,26% más.

En el conjunto de España, el mercado laboral crece en casi 480.000 de afiliados a la Seguridad Social en los últimos 12 meses, en concreto, 477.818 afiliados en la serie original, hasta un total de 21.573.632. Se trata de un incremento del 2,3% interanual y del nivel más elevado en un mes de enero en toda la serie.

En concreto, en Baleares el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 388.974 cotizantes, de los cuales 7.827 están registrados como trabajadores del hogar y 2.228 como trabajadores agrarios. Además, hay 100.987 personas inscritas en el régimen de autónomos y 1.790 en el de trabajadores del mar.

Por otro lado, al inicio del año había en el archipiélago balear 138 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 68 mujeres y 60 hombre.