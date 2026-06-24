Palmanova vive una multitudinaria Nit de Sant Joan de la mano de Melodía FM y el Ajuntament de Calvià.

La playa ‘des Carregador’, abarrotada de familias, jóvenes, vecinos de la zona y turistas, pudo disfrutar del enérgico directo de EVA Grup, con su cantante totalmente entregada al público.

La noche arrancó con una sonora batucada a cargo de Ànimes de So, con una treintena de músicos, y los dimonis de Comte Mal, que amenizaron la noche y sacaron una sonrisa a los más pequeños. El momento álgido de la velada llegó con la suelta en el mar de la corona de flores y velas de la Asociación de Vecinos de Palmanova.

El DJ Juan Campos, junto a Txema Sánchez y el presentador de Melodía FM Fernando Megía, culminaron la noche pinchando los éxitos musicales más populares, alargando la fiesta hasta la una de la madrugada.

La carpa de Melodía FM contó con la presencia de autoridades como el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; la primera teniente de alcalde y responsable de la Policía Local, Esperanza Català; y la delegada de Turismo del consistorio, Elisa Monserrat, entre otros.

Según el propio ayuntamiento, más de 10.500 personas en total disfrutaron de la noche de Sant Joan en hasta 13 playas de Calvià, siendo la playa 'd'es Carregador' de Palmanova una de las que tuvo mayor afluencia. El consistorio destaca también que no hubo incidentes reseñables y la rápida limpieza posterior.