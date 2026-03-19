Palma se ha gastado 23 veces menos que el resto de candidatas en su candidatura a Capital Europea de la Cultura

LEER MÁS Palma no pasa el corte y se queda fuera de la Candidatura a Capital Europea de la Cultura

El ajuntament de Palma ha explicado este miércoles los números de la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031, tras quedar eliminada la semana pasada. La inversión municipal entre 2025 y 2026 ha sido de 82.800 euros, muy por debajo de la media cercana al millón de euros de las ciudades que han pasado a la fase final y hasta 23 veces menos que alguno de sus competidores: Cáceres destinó 750.000 euros, Granada 650.000 y Las Palmas casi dos millones, según las explicaciones dadas por el teniente de alcalde de Cultura, Javier Bonet.

Bonet ha señalado que con esta inversión el impacto mediático y el valor de marca cultural generado oscila entre 1,2 y 2,1 millones de euros, lo que supone un retorno estimado del 1.500%, con lo que ha defendido la inversión pública realizada, aunque Palma quedara eliminada de la segunda ronda de candidatas.

El plan vinculado a la candidatura contempla inversiones culturales por unos 274,7 millones de euros hasta 2036, con actuaciones como la reconversión del edificio de Gesa, la creación del Palma Culture & Innovation Bay o nuevos equipamientos culturales distribuidos por la ciudad.

En el plano político, el regidor ha lamentado la falta de apoyo del PSOE, Més y Podemos, y ha recordado que uno de los requisitos de la comisión evaluadora era contar con el respaldo de todas las fuerzas con representación institucional. Pese a la eliminación, Bonet ha insistido en que el proyecto no se archiva.

El método cultural desarrollado durante estos ocho meses, bautizado como "Mediterrània in Motion", servirá como hoja de ruta para la transformación cultural de Palma durante la próxima década.