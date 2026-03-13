Palma no pasa el corte y se queda fuera de la Candidatura a Capital Europea de la Cultura

No ha podido ser. Palma se ha quedado fuera de la segunda ronda de ciudades españolas finalistas que han pasado el corte y seguirán compitiendo por convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Después de presentar su candidatura final el miércoles en el ministerio de Cultura, el comité de expertos ha anunciado quiénes son las finalistas este viernes.

En el proceso competían nueve ciudades españolas, Oviedo, Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Potries y Toledo, todas aspirantes al título que España compartirá con Malta ese año. Sus delegaciones municipales habían defendido la candidatura unos días antes, destacando la oferta cultural consolidada y globalmente conocida de ciudades como Granada y Toledo, aunque también compiten Jerez de la Frontera.

Palma no ha sido la elegida y las cuatro ciudades finalistas son Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo. Así lo ha decidido un comité independiente compuesto por doce personas expertas, diez de ellas de carácter internacional designadas por las instituciones europeas implicadas en la Capital Europea de la Cultura y dos especialistas nombrados por el Ministerio de Cultura. Ese comité valora la calidad del proyecto cultural, su dimensión europea, su impacto a largo plazo y la implicación de la ciudadanía.

La Capital Europea de la Cultura es una iniciativa de la Unión Europea creada en 1985 para destacar la diversidad cultural del continente, fomentar el diálogo intercultural y reforzar el papel de la cultura como motor de desarrollo social y económico. Desde entonces, más de 60 ciudades europeas han sido reconocidas con este título, entre ellas Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016).

El proceso para optar a la capitalidad comienza con seis años de antelación y culmina con la designación oficial cuatro años antes del año del título. El Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Unión Europea, anunció el pasado 15 de enero la candidatura de las nueve ciudades españolas que optan a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.