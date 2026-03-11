Pep Martorell (experto en IA): "Negarse a usar la inteligencia artificial en el trabajo acaba siendo una ridiculez”"

La inteligencia artificial protagoniza este jueves en Palma el 11º Simposio Empresas con Rostro Humano, una cita en la que el director asociado del Barcelona Supercomputing Center, Pep Martorell, abordará “El mañana de la IA empieza hoy: tendencias que marcarán la próxima década". Martorell analizará los efectos de la IA en el empleo y las empresas.

En una entrevista concedida al programa 'Más de uno Mallorca', Martorell pide perder el miedo, aprovechar las herramientas y, al mismo tiempo, regular la autoría y la transparencia en los contenidos generados con IA. Recuerda este experto que la IA “tiene décadas de historia”, pero que solo ahora ha entrado de lleno en nuestro día a día porque han coincidido avances muy disruptivos en algoritmos, disponibilidad de datos y capacidad de computación.

Aun así, subraya que la adopción va “a ritmo humano”, aunque ahora se hable más que nunca de la Inteligencia Artificial: “Tenemos más tecnología disponible que nunca, pero más dificultad que nunca para incorporarla a nuestros procesos”, explica Pep Martorell. Por eso sitúa a la mayoría de empresas en una fase “transitoria”, probando usos, calibrando ganancias de productividad y buscando dónde encaja realmente esta tecnología en sus productos y servicios.

En el terreno periodístico, el experto da por hecho que “el uso masivo de estas herramientas para el día a día es obvio” y que no hay ninguna profesión basada en conocimiento que vaya a quedar al margen. Defiende, sin embargo, que el valor añadido del periodista sigue residiendo en la creatividad y en la construcción de la información y plantea que el código deontológico incorpore mecanismos claros para informar al público cuando una crónica, noticia o contenido se ha generado con apoyo de IA, por ejemplo mediante “marcas de agua” o indicaciones visibles sobre su origen.

Su mensaje final es un tirón de orejas a los escépticos: pone como ejemplo a quienes hace 25 años se negaban a usar internet para trabajar y advierte de que hoy esa postura sería insostenible. “Acabar negarte a utilizar ciertas herramientas que a todas luces ayudan en tu productividad es un tema que no tiene sentido”, afirma, convencido de que “los hechos se van a imponer”. A quienes temen por su empleo les lanza una doble idea: “Todo irá más lento de lo que parece, como siempre pasa con la tecnología, y ahora es una muy buena inversión dedicar parte de tu tiempo a formarte bien en estas herramientas”, según explica en esta entrevista emitida en Onda Cero Mallorca.