SUCESOS

Investigan el hallazgo del cadáver de un joven en Palma

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de un joven de 20 años cuyo cadáver ha sido hallado este domingo en Palma

Europa Press

Palma |

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.
Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. | EFE/Mariscal

El hallazgo ha tenido lugar poco antes de las 14.00 horas en las proximidades del Estadi Balear, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso.

Se trata de un joven de 20 años, cuya identidad por el momento se desconoce. El cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que las primeras hipótesis apuntan a que no se trata de una muerte de etiología homicida.

No obstante, los investigadores están pendientes de los resultados de las pruebas forenses, que previsiblemente se podrían conocer este lunes, para confirmar este extremo.

