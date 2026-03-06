El Museu de Mallorca acoge la exposición que rescata la vida y legado de Antoni Maura

El próximo lunes se celebrará una edición especial de 'La Brújula' con Rafa Latorre, en directo desde la Sala Mozart del Auditorium de Palma con entrada libre. El evento coincide con el aniversario de Trablisa y apoya la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031, reivindicando la figura de Antoni Maura, tras el centenario de su muerte, con la colaboración del Govern de las Illes Balears y el Institut d'Estudis Baleàrics.

Por este motivo, este viernes en el programa 'Illes Balears en la Onda' nos ha acompañado Llorenç Perelló, director general de Cultura del Govern. En una entrevista concedida a esta radio Perelló ha resaltado a Maura como "el primer y único mallorquín que presidió el Consejo de Ministros durante la Restauración, además de ser un gran pensador, orador y académico que dirigió la Real Academia Española". Su legado incluye "una capacidad única de diálogo" y reformas profundas desde el sistema, ideas que siguen vigentes en el debate político actual, especialmente en tiempos de polarización.

Para conmemorar el centenario de su muerte, el Govern ha impulsado varias iniciativas, como un documental, jornadas de estudios históricos y la exposición en el Museu de Mallorca, comisariada por Manuel Oliver y abierta hasta el 10 de mayo. Esta muestra repasa su vida política, personal y cultural, con piezas únicas como su despacho original cedido por la Fundación Antonio Maura, manuscritos, acuarelas y paneles sobre el maurismo en Mallorca.

En este sentido, Perelló ha enfatizado la importancia de acercar a Maura a residentes y jóvenes mediante recursos educativos, como un cómic de la Conselleria de Educación con unidad didáctica, visitas escolares y una conferencia sobre su relación con Joan Alcover en mayo. Estas acciones refuerzan la cultura como seña de identidad y motor económico, promoviendo valores como el diálogo, según ha defendido Perelló en los micrófonos de Onda Cero.