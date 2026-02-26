“La Brújula” de Rafa Latorre se emite en directo desde Palma en una edición especial

Onda Cero Mallorca acogerá una edición especial de “La Brújula” el próximo lunes 9 de marzo. El programa dirigido y presentado por Rafa Latorre se emitirá en directo desde la Sala Mozart del Auditorium de Palma entre las 19:00 y las 23:30 horas, en una gran cita radiofónica abierta al público.

La emisión conmemorará el aniversario de TRABLISA y servirá también para respaldar la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura. Durante el programa se reivindicará la figura de Antonio Maura, uno de los nombres fundamentales de la historia política española y estrechamente vinculado a Mallorca.

Rafa Latorre estará acompañado por algunas de las voces habituales del análisis político y económico del espacio, como Ignacio Rodríguez Burgos, John Müller, José Carlos Díez, Fernando Cano, Maite Rico, Pablo Pombo, David Mejía, Rafael Sanz, Chapu Apaolaza y José Ignacio Wert, que participarán en una edición especial marcada por el debate y la reflexión sobre la actualidad.

“La Brújula” es uno de los programas informativos de referencia de la radio española. Se emite de lunes a viernes en Onda Cero y combina el análisis de los principales asuntos del día con tertulias, entrevistas y espacios especializados en economía y política. Desde la llegada de Rafa Latorre a la dirección, el programa ha reforzado su apuesta por el comentario en profundidad y la pluralidad de enfoques.

La entrada al Auditorium será libre durante toda la emisión, lo que permitirá a los oyentes vivir en primera persona una noche de radio en directo desde Palma. Esta edición especial cuenta con el apoyo de TRABLISA y del Ajuntament de Palma – Palma 2031, y con la colaboración del Govern de les Illes Balears y el Institut d’Estudis Baleàrics.