La presión humana en Baleares sube un 1,5% en diciembre y alcanza un máximo de 1,25 millones de personas

La presión humana en Baleares, el indicador que mide la población presente en las islas sumando residentes y visitantes, creció un 1,5% en diciembre de 2025 y alcanzó un máximo mensual de 1,25 millones de personas, según los datos publicados por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat).

El número más alto se registró el 1 de diciembre, con 1.253.930 personas, 19.000 más que en el mismo día de 2024, lo que supone el valor más elevado para un mes de diciembre desde que existen registros, en 1997. El nivel mínimo del mes se situó en 1,21 millones de personas, también con un aumento interanual del 1,3% (unas 15.700 más). La media mensual fue de 1,23 millones, un 1,43% superior a la del año anterior.

Por islas, Mallorca concentró el mayor volumen de personas el 31 de diciembre, con 978.810, y el menor el día 24, con 955.255. En Menorca los valores oscilaron entre 102.577 personas el día 2 y 100.242 el 22. En Eivissa, el máximo se registró el 3 de diciembre con 167.562 personas, y el mínimo el 24, con 146.196. En Formentera, el día de más afluencia fue el 7, con 11.577 personas, y el de menos el 28, con 10.755.