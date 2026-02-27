sucesos

Encuentran los cadáveres de una madre de 80 años y su hijo de 50 en un domicilio de Felanitx

Fuentes de la investigación han explicado que a primera hora de la tarde se ha recibido el aviso por parte de un familiar del hallazgo de los cuerpos sin vida en una vivienda de la calle Grivia

Europa Press

Palma |

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil
Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil | Europa Press

La Guardia Civil investiga la aparición de los cadáveres de una mujer de 80 años y su hijo de 54 en un domicilio de Portocolom, en la localidad de Felanitx (Mallorca).

Fuentes de la investigación han explicado que a primera hora de la tarde se ha recibido el aviso por parte de un familiar del hallazgo de los cuerpos sin vida en una vivienda de la calle Grivia.

El Instituto Armado se ha trasladado al lugar y se están investigando los hechos. No se han encontrado indicios de violencia y las primeras investigaciones apuntan a un suicidio.

En España existen recursos de ayuda ante ideaciones suicidas, como el Teléfono de la Esperanza (717003717, en Baleares 971461112), la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad (024), y el 112, que dispone de profesionales de psicología. El Teléfono de la Esperanza en Baleares es el 971461112.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer