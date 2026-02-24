Sindicatos de la Policía Local de Palma convocan una manifestación este jueves por el Plan de Ordenación

Los sindicatos CSIF, Sindicato Profesional de la Policías Municipales de España, UGT y CCOO se movilizarán este jueves desde el cuartel de Sant Ferran hasta la plaza de Cort para reclamar la puesta en marcha del Plan de Ordenación del cuerpo.

Las organizaciones sindicales han señalado que se acabó el tiempo de las "quejas en los pasillos" y los "lamentos en los grupos de WhatsApp", por lo que han decidido manifestarse el mismo día en que se celebra el pleno del Ayuntamiento de Palma del mes de febrero.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han aseverado que este día se decide "si quieren seguir siendo ignorados" o si "obligan a que se les escuche con el respeto que merece la placa". Los sindicatos han afirmado que esta movilización es una oportunidad "única" para dejar claro que "no son fichas en un tablero político", sino "profesionales que sostienen esta ciudad".

Asimismo, han recalcado que el Plan de Ordenación y la dignidad salarial "no caerán del cielo", por lo que han llamado a "conquistarlas en la calle".

Por este motivo, han animado a sus compañeros a participar si se sienten "ninguneados", si están "hartos de cobrar una miseria por sacrificar tus domingos" o si creen que "su seguridad jurídica no vale nada para quienes mandan desde un despacho".