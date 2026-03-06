"La igualdad te ayuda a traer talento y a las empresas, ser más competitivas", según la asesora Yolanda Vallejo

La psicóloga y empresaria Yolanda Vallejo, directora de TEIS Recursos Humanos, defiende que implantar planes de igualdad en las empresas no es solo una cuestión legal, sino una apuesta estratégica que mejora el clima laboral, reduce la rotación y refuerza la reputación corporativa. Coincidiendo con el 8M, Vallejo recuerda que “las mujeres tenemos que luchar mucho para demostrar que lo podemos hacer exactamente igual que los hombres” y reivindica un feminismo “bien entendido”, basado en la igualdad real de oportunidades.

Igualdad como oportunidad empresarial

En una entrevista en Onda Cero Mallorca, radio que se ha volcado con el Día Internacional de la Mujer con programación especial en todas sus emisoras en Baleares, Vallejo subraya que la igualdad de oportunidades empieza por los procesos de selección y la política salarial: “Yo quiero que me valoren por mis capacidades, por mis méritos y por mi formación, independientemente de que sea hombre o mujer”. Señala que, aunque muchas empresas aseguran pagar “por convenio”, la brecha se esconde en los complementos, bonus y variables que perciben en mayor medida los hombres.

Es un dato importante después de que el Govern balear y Gestha confirmaran que Baleares es una de las regiones de España con menor brecha salarial. Según el ejecutivo balear, las mujeres cobran un 8,7% menos que los hombres y, según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), las mujeres de Baleares entre los 26 y 35 años están en el -4,4%, entre los 36 y 45 años en el -13,3% y entre los 46 y 55 años en el -18%, de acuerdo con el 'Informe Brecha salarial, Suelo pegajoso y Techo de cristal' publicado este viernes. “Según vas subiendo en la pirámide de la organización hay más brecha entre hombres y mujeres”, apunta Yolanda Vallejo.

Brecha salarial y nueva normativa

La experta en igualdad recuerda que las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a contar con un plan de igualdad y una auditoría retributiva, mientras que todas deben disponer de protocolo de acoso y registro salarial. Además, alerta de que la nueva directiva europea de transparencia retributiva, que España deberá transponer antes del 7 de junio de 2026, limitará la brecha salarial al 5% y obligará a informar de las bandas salariales en las ofertas de empleo. “Tú no puedes preguntar a una persona qué cobraba antes, eres tú quien tiene que decir qué se paga por ese puesto”, advierte.

De la obligación a la convicción

Pese a que muchas compañías empiezan a trabajar la igualdad “por imperativo legal”, Vallejo insiste en que los beneficios son claros: “La igualdad te ayuda a traer talento, a ser más competitivas y a proteger tu reputación”. A su juicio, el reto ahora es que las empresas interioricen la diversidad como un valor y entiendan que “la igualdad es, en realidad, gestión de personas con perspectiva de género”. Lo explica en esta entrevista concedida al programa 'Más de uno Mallorca' con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.