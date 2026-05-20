Palma convoca el concurso de ideas para la remodelación global del antiguo Lluís Sitjar

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles el inicio de la tramitación para convocar el concurso de anteproyectos arquitectónicos para la remodelación del entorno del antiguo Lluís Sitjar y que incluye, entre otras actuaciones, la construcción de un pabellón deportivo para más de 2.000 espectadores y un aparcamiento soterrado en la plaza Barcelona de 400 plazas.

Lo ha explicado este miércoles el alcalde, Jaime Martínez, que ha destacado la recuperación de un espacio emblemático de la ciudad de Palma y vinculado a la memoria colectiva de la ciudadanía.

En concreto, según ha explicado el primer edil, el proyecto contempla, además de la construcción de un nuevo pabellón deportivo que pueda ser un complemento a Son Moix como infraestructura de referencia, un aparcamiento soterrado y la reconversión de la plaza Barcelona en un balcón urbano, así como consolidación del parque de Sa Riera como una gran zona verde.

El presupuesto global de la intervención asciende a aproximadamente 47,3 millones de euros y contempla más plazas de aparcamiento en la zona propia del futuro pabellón y unas 130 plazas más en una de las calles adyacentes.

Con los plazos que maneja el Consistorio, antes de que acabe el 2026 podría adjudicarse el concurso y las obras podrías comenzar a finales del 2027 o principios de 2028.