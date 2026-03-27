El nuevo Club de Mar Mallorca abrirá su pasarela este lunes

El próximo lunes, 30 de marzo, será inaugurado oficialmente el nuevo Club de Mar Mallorca. La reforma integral del Club de Mar-Mallorca ha supuesto una inversión total que finalmente supera los cien millones de euros, tras cuatro años de obras.

Con la reforma del club, este puerto privado se convertirá en una de las instalaciones náuticas más punteras de España, que sigue acogiendo a los barcos de mayor eslora de las islas. De hecho, la previsión que maneja el Club para esta temporada sigue en la línea de la anterior, a pesar de los problemas geopolíticos y la subida del precio del combustible. Nos lo ha contado hoy el director del Club, José Luis Arrom, quien ha ofrecido esta entrevista en el programa 'Más de uno Mallorca'.

Tras acometer una de las mayores inversiones privadas en instalaciones náuticas de España, la reforma del Club moderniza el puerto con 543 amarres, nuevas zonas comerciales y restaurantes, integrándose con el paseo marítimo de la ciudad de Palma, según ha detallado Arrom en los micrófonos de Onda Cero. Por cierto, la mítica discoteca 'Mar Salda' también abrirá sus puertas y contará con zona de cenas en el nuevo Club de Mar Mallorca, que será oficialmente inaugurado este lunes, 30 de marzo.