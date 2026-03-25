La nueva línea de metro unirá Palma y Son Espases en 10 minutos y estará lista en 2033

La nueva línea de metro que conectará la Estación Intermodal con el Hospital Universitario Son Espases comenzará a funcionar en 2033 y conectará la ciudad con el centro hospitalario en diez minutos.

El proyecto, que costará 300 millones de euros, prevé la construcción de cuatro kilómetros de vía soterrada y cuatro nuevas estaciones. Así, pasará por las estaciones de Jacinto Verdaguer y Son Costa. Continuará por nuevas estaciones en Son Hugo, Son Rossinyol, Son Espases y finalizará en el Secar de la Real.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presentado este miércoles el proyecto, cuyas obras prevén comenzar en 2029 y se estima que tendrán una duración de tres años. Según ha explicado Prohens, la iniciativa ya ha superado la primera fase de tramitación, con la redacción de los estudios informativos, y avanza ahora hacia la elaboración del proyecto de ejecución.

La demanda prevista alcanza los 3 millones de pasajeros anuales, lo que supondría un incremento del 26 % respecto al volumen actual de usuarios de la red ferroviaria.