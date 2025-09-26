La Nit del Turisme pone en valor el talento y el esfuerzo del sector turístico de Baleares

En 'Illes Balears en la Onda' hemos dedicado este viernes un espacio especial a los galardonados por la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears en la Nit del Turisme, que se ha celebrado esta semana en Formentera. Allí estuvo nuestro compañero Manu Gon, que nos ha contado todos los detalles de la celebración. Allí se entregaron los Premios de Turismo 2025.

Un evento, organizado por el Govern, concretamente por la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB), con la colaboración del Consell de Formentera. Una noche en la que se celebró el esfuerzo y el talento de personas y empresas referentes del sector turístico, en el Hotel Casbah.

Aportación del turismo

Entre los galardonados, está la empresa ibicenca Neobookings en la categoría de Innovación, en la que también fue premiadoel Ayuntamiento de Calvià, por su transformación en destino turístico inteligente.

El Premio a la Experiencia Turística recayó en el Formentera Jazz Festival, el Teatro Pereyra de Ibiza y La Cova d’en Xoroi, en Menorca. Además, Nubia Market y la Asociación Intersectorial de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera recibieron el premio a la mejor iniciativa de Responsabilidad Social.

Es momento de hacer hincapié en la transformación, según la presidenta del Govern, Marga Prohens, que reivindicó "la aportación del turismo y la transformación de la industria en las islas". También confirmó que el alargamiento de la temporada es "un objetivo ya alcanzado este año".

Un modelo turístico sostenible

El fundador de la cadena hotelera JS Hotels, Joan Socías Socías, y Jaume Marí Marí, que dedicó más de 30 años de su vida al desarrollo del turismo en Ibiza, recibieron, ambos a título póstumo, el Premio a la Trayectoria Profesional del Turismo, al que este año se unieron, también a título póstumo, José Costa Mayans, impulsor del Grupo Paya, y Joan Ferrer Torres, uno de los pioneros de Formentera. Figuras que marcaron la hoja de ruta, en palabras del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.

Hay que mirar al futuro, teniendo en cuenta el pasado, para conservar "el esfuerzo y la tradición de las familias que empezaron con la industria turística en los años 70 en Formentera", en palabras de su presidente insular. Además, Óscar Portas señaló la necesidad de construir un modelo turístico "justo y sostenible" con la Comunidad, por lo que aprovechó su intervención para hace un alegato contra la oferta ilegal.

La mención honorífica, a título póstumo, fue para Gabriel Escarrer Julià, fundador de Meliá Hotels International. El galardón lo recogió la directora de comunicación del grupo, María Humbert, quien también pasó por los micrófonos de Onda Cero.

Además, Marien Ferrando y el hostelero Jaume Garriga fueron reconocidos como Trabajadores del sector turístico. El Premio al Talento Joven fue para la Escuela de Hostelería de las Islas Balears y el chef Pau Sintes. El Club Voleibol Ciutadella, Sebastián Crespí Rotger y Bernardo Quetglas, fundador de AVIBA, han sido premiados como embajadores de Baleares.

Una celebración en la que se dieron cita profesionales, instituciones y agentes clave del sector turístico, para reflexionar juntos sobre el presente y el futuro de nuestra principal industria, desde una mirada más sostenible, innovadora y centrada en las personas.