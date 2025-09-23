El alcalde de Calvià: "Está siendo una temporada con más precio, menos clientes y más rentabilidad"

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha pasado este martes por los micrófonos del programa 'Illes Balears en la Onda', con motivo de la Semana del Turismo en Onda Cero, en la que nos ha acompañado el Ayuntamiento de Calvià.

En una entrevista concedida a esta radio, Amengual ha asegurado que esta temporada "las sensaciones son muy positivas", tras constatar un mayor gasto por parte de los visitantes, a pesar de una ligera caída del número de clientes: "Está siendo una temporada con más precio, menos clientes, más rentabilidad y la mejora de la sensación del visitante". En este sentido, ha defendido que "se ha conseguido lo que se estaba buscando".

Respecto al balance de la temporada alta y preguntado por la contención que defienden desde el Govern, el alcalde de Calvià ha insistido en que esta temporada turística evidencia el camino hacia la "sostenibilidad" y la transformación del destino.

DESTINO INTELIGENTE

Además, Calvià se ha convertido en un destino turístico inteligente con cámaras y sensores que controlan las playas, tras su adhesión a la red de de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) y un proyecto iniciado en 2019. Gracias a esa monitorización, según el alcalde del municipio "se puede afirmar que no existe masificación en las playas de Calvià".

Precisamente, "junio se cerró con una ocupación media en las playas del 20%", según ha dado a conocer Juan Antonio Amengual en Onda Cero.

El alcalde de Calvià también ha asegurado que "el alargamiento de la temporada es una realidad en el municipio". Ejemplo de ello son la organización del evento gastronómica 'Mostra Calvià', que, por primera vez este año, se alarga hasta principios de noviembre, y la celebración de la convención anual de ABTA, la principal patronal de agencias de viajes y turoperadores del Reino Unido, que tendrá lugar del 6 al 8 de octubre.