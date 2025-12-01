Natalia Rodríguez, madre de Malén Ortiz: "Tengo el corazón ardiendo"

Ha sido un fin de semana de sobresaltos, condenas por otro caso de violencia de género, y de recuerdo… Hace 12 años que desapareció Malen Ortiz, la joven cuya pista se perdió en Calvià, y su familia no solo que no la olvida, sino que lucha porque no la olvide nadie, empezando por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que aún no han dado con una pista definitiva.

Natalia Rodríguez, la madre de Malén, presidió la concentración en recuerdo de Malén este domingo, en La Pinada de Santa Ponça, para denunciar los doce "largos y dolorosos" años sin su hija. Hoy también ha reiterado en los micrófonos de Onda Cero su petición continuada: que intervenga en la búsqueda de su hija la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para darles un desenlace.

Malén Ortiz fue vista por última vez el dos de diciembre de 2013 en la zona de Son Ferrer. La adolescente salió del instituto de Santa Ponça y se dirigió a casa de su novio en patinete para comer. Bajó de un autobús y una cámara de seguridad de una gasolinera captó la última imagen que dispone la Guardia Civil de la menor. Por ello, su familia pide no olvidar y seguir buscando con "el corazón ardiendo", en palabras de Natalia Rodríguez. Casi un centenar de personas acudió este domingo al acto celebrado en La Pinada, entre ellas, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez. Este martes, 2 de diciembre, se cumplen 12 años de la desaparición de Malén.