Mejora el pronóstico de la mujer acuchillada en Costitx y empeora el de su presunto agresor

La mujer de 35 años que este domingo resultó herida tras ser presuntamente apuñalada por su expareja en Costitx, sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Son Espases, estable dentro de la gravedad. El presunto agresor, por su parte, sigue bajo custodia en el mismo centro hospitalario, después de ser trasladado desde el Hospital de Inca.

Agentes de los Equipos de Mujer y Menores (Emume) de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso. Cabe recordar que la mujer fue presuntamente apuñalada cuando salía de una fiesta en una finca en las afueras de Costitx, por su expareja, a la que le constaba una orden de alejamiento. Los hechos ocurrieron sobre las 05.12 horas del domingo, cuando la mujer fue sorprendida por su expareja al salir de una fiesta en una casa a las afueras de esta localidad del Pla de Mallorca.

El hombre se presentó en la finca y agredió a la mujer, que debido a las heridas que presentaba fue trasladada al Hospital Universitario Son Espases. El varón se autolesionó y fue trasladado en estado leve al Hospital de Inca. Los amigos de la víctima avisaron a los servicios de Emergencias al oír los gritos.

MINUTOS DE SILENCIO

Por su parte, vecinos de Costitx y Alaró, donde han ocurrido los hechos y donde reside el presunto agresor, respectivamente, han guardado minutos de silencio en señal de condena. Este martes el consell de Mallorca también ha convocado un minuto de silencio en repulsa a los actos de violencia de género. De hecho, el alcalde de Costitx, Antoni Salas, condenaba la agresión en los micrófonos de Onda Cero este lunes.

Las mujeres víctimas de violencia de género y su entorno pueden contactar con el servicio 24 horas del IbDona a través del teléfono 900178989. También, está disponible el teléfono de atención a las víctimas 016 y, en caso de urgencia, el 112.