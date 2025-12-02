El director del colegio donde trabajaba la mujer apuñalada por su ex pareja pide más medios contra la violencia de género

La mujer de nacionalidad española y de 35 años de edad que este domingo resultó herida de gravedad, tras ser presuntamente apuñalada por su expareja en Costitx, sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Son Espases, estable dentro de la gravedad. Su pronóstico reservado "mejora" dentro de la gravedad, mientras que el presunto agresor, un hombre de 31 años y nacionalidad colombiana, sigue bajo custodia en el mismo centro hospitalario, después de ser trasladado desde el Hospital de Inca.

El presunto agresor, quien habría asestado unas 30 cuchilladas a la víctima, ha experimentado un empeoramiento de su estado de salud, según fuentes hospitalarias. Agentes de los Equipos de Mujer y Menores (Emume) de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso.

Tras un minuto de silencio celebrado este martes en puertas del consell de Mallorca, este martes, docentes, familias, comunidad educativa, asociación de vecinos y todos los que quieran sumarse están convocados a una concentración en las puertas Colegio Sant Francesc d’Assís de Es Pil·larí, en Palma, donde trabaja la víctima.

El director del colegio Xavier Fernández ha dicho hoy, en declaraciones a Onda Cero, que la concentración de las 18 horas es acto de repulsa contra la violencia de género, pero también una llamada a hacer algo para evitar este tipo de agresiones que pueden acabar en asesinato, quizás "con recursos más contundentes, porque el sistema parece que no funciona", al referirse a la orden de alejamiento quebrada por el hombre que presuntamente acuchilló a la mujer. "Es una chica encantadora, profesional, alegre", describe Fernández a la profesora agredida, vecina de Alaró.

La víctima había denunciado los hechos, "algo sabíamos", según admite el director del centro donde trabajaba, y su ex pareja tenía una orden de alejamiento, cuando se acercó a la finca donde ella había participado en una fiesta de cumpleaños. "Se imaginan salir de noche de la finca después de una noche de cumpleaños y encontrarse con tu agresor, debe ser terrible", reflexiona Xavier Fernández.

Por ello, "para trasladar su afecto y sentir por la docente trabajadora de este centro, que fue agredida salvajemente por su expareja este pasado domingo en Costitx", el director del centro llama a la movilización y también advierte del blanqueamiento del machismo entre los jóvenes. "Nosotros enseñamos en igualdad, pero cuando salen de clase sigue la supremacía masculina sobre la mujer que justifican", opina Fernández "como educador". La concentración a la que acudirá también el director del centro, que antes ha atendido los micrófonos de Onda Cero, tiene lugar este martes a las 18.00 horas, en las puertas del Sant Francesc d’Assís, ubicado en el Camí de Muntanya, 381, Es Pil·larí, de Palma.