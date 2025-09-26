Pep Aloy: "Baleares previsiblemente cerrará el año con un 5% más de rentabilidad y un 1% más de turismo"

Baleares podría cerrar el año con un 1% de incremento de turistas sobre el año pasado y con un crecimiento de la rentabilidad de hasta el 5%.Son las previsiones provisionales que maneja el Govern balear y que ha adelantado el director general de Turismo, Pep Aloy, en una entrevista concedida a Onda Cero. Ante las quejas en el sector de la restauración y una incertidumbre creciente de cara al año que viene, Aloy espera hacer balances definitivos al acabar este año 2025 en los términos que ha avanzado con motivo del Día Mundial del Turismo.

El Director General de Turismo, Pep Aloy, admite que existe “preocupación” entre las instituciones competentes y el sector privado por la caída del mercado alemán y también el británico, pero valora la apertura de Baleares a otros mercados como el norteamericano, canadiense y ahora también asiático, gracias a una mayor conectividad. De hecho, Etihad Airways anunció este jueves un nuevo vuelo directo entre Palma y Abu Dhabi a partir del verano del 2026. Por ello, en palabras de Aloy, la promoción turística es clave para atraer el turismo consolidado y abrirse a otros mercados.

Por cierto, satisfecho con la temporada hasta el momento, el Director General de Turismo del Govern balear apuesta únicamente por el "decrecimiento" de la oferta ilegal y del intrusismo. Para la oferta turística legal, Pep Aloy insiste en la "contención". En la semana del Turismo y con la mirada puesta en el Día Mundial de este sábado, 27 de septiembre, el ejecutivo balear saca pecho de los resultados conseguidos con los últimos cambios legislativos en la lucha contra la oferta ilegal.

Sin embargo, Aloy admite con estas palabras que la apertura al alquiler vacacional en pisos y casas vacacionales ha sido un “cáncer” para Baleares, ya que en los años ’90 había separación muy clara entre los usos exclusivamente residenciales y los turísticos. Por ello, Pep Aloy asume que los expedientes sancionadores, que ya incluyen una orden de cierre de las plazas ilegales, tendrán efecto disuasorio entre los particulares, al vincularlos con procesos penales.