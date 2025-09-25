Airbnb eliminará 5.000 anuncios ilegales de alquiler vacacional en Mallorca, con 1.000 en Palma

La plataforma de alquiler turístico Airbnb eliminará hasta 5.000 anuncios de oferta ilegal en Mallorca gracias al acuerdo alcanzado con el consell insular. La medida comenzará a aplicarse a partir del 15 de octubre y sigue los pases del Consell d'Eivissa.

El conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, ha señalado durante una entrevista concedida a Onda Cero que existen alrededor de 5.000 anuncios ilegales solo en la plataforma Airbnb en la isla, según los estudios elaborados por la propia administración. Solo en la ciudad de Palma se han identificado aproximadamente 1.000 casas y pisos que operan fuera de la normativa.

Rodríguez también ha expresado su total respeto a la decisión del Ayuntamiento de Palma de modificar el Plan General de Ordenación Urbana para evitar el crecimiento de plazas de alquiler vacacional en la capital. El conseller ha explicado que los municipios tienen el conocimiento más exacto para determinar el tipo de ciudad que desean y cómo ordenarla.

El conseller insular de Turismo ha advertido sobre el posible trasvase de la oferta ilegal a otros canales que no requieren una transacción comercial, como grupos de WhatsApp, Telegram o Instagram. Este cambio en el mercado de alojamiento ilegal obligaría a las administraciones a adaptar sus estrategias y a intensificar el trabajo de campo.

José Marcial Rodríguez se ha mostrado satisfecho con el desarrollo de la temporada turística. Aunque ha reconocido que el sector de la restauración puede estar sufriendo, ha calificado el balance de la temporada como "óptimo" e "interesante". Además, ha afirmado que los indicadores señalan que la isla se está acercando a su "tope" máximo de afluencia de visitantes, y que el crecimiento infinito del turismo no existe. El conseller ha subrayado la necesidad de mantener el turismo responsable y la sostenibilidad.