Miles de personas se concentran en Palma para mostrar su apoyo a Ceuta y exigir la dimisión de Pedro Sánchez.

Miles de personas se han concentrado la tarde de este miércoles en Palma para mostrar su apoyo a Ceuta y exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la entrada masiva de más de 70.000 personas migrantes a finales del pasado mes de julio.

La protesta, convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en toda España, ha arrancado a las 20.00 horas en la céntrica plaza de Cort, aunque los manifestantes se han ido congregando desde tiempo antes.

Mientras el Ayuntamiento de Palma ha cifrado en 19.000 las personas asistentes, la Delegación del Gobierno en Baleares, en base a la información recopilada por la Policía Nacional, ha rebajado la cifra a cerca de 8.000.

En cualquier caso, miles de personas han llenado la plaza de Cort y alguna de sus calles adyacentes. Entre ellas se encontraban la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

También se han dejado ver diversos cargos del Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento, mayormente del PP o de Vox, y han tenido un papel protagonista varios ceutíes residentes en Mallorca, quienes han sido colocados junto al escenario principal.

El clamor principal de la manifestación ha sido el apoyo a Ceuta y a los ceutíes, a quienes han ido dirigidos múltiples cánticos y pancartas. "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", ha sido una de las consignas más repetidas, aunque también se han escuchado otras como "invasores, expulsión" o "España es cristiana, no musulmana".

El presidente del Gobierno también se ha llevado buena parte del protagonismo de la protesta. Los manifestantes han exigido en reiteradas ocasiones su dimisión y han cantado consignas como "Pedro Sánchez, hijo de puta". También en clave política, otro cántico repetido ha sido el de "PSOE, PP, la misma mierda es".

Las banderas y el himno de España han sido la tónica predominante en la concentración, aunque algunos pocos manifestantes han exhibido símbolos preconstitucionales, han vitoreado a Franco o han coreado consignas contra el Rey como "Felipe, cobarde, Ceuta está que arde".

La manifestación ha transcurrido de forma pacífica durante más de una hora, dado que pasadas las 21.00 todavía permanecían en Cort alrededor de un centenar de personas. Solo se ha producido un breve momento de tensión cuando, una vez las autoridades han dado por finalizada la concentración, desde un altavoz instalado en el balcón del Ayuntamiento ha comenzado a sonar 'Superestrella' de Aitana.

Aunque durante los primeros compases nadie ha reaccionado, un grupo creciente de personas han comenzado a corear "Pedro Sánchez, hijo de puta" para evitar que se escuchara la canción. "No es una fiesta, es una protesta", han proseguido los manifestantes hasta conseguir que se apagara la megafonía.

UN MANIFIESTO LEÍDO POR EL ALCALDE

Una vez dada la bienvenida a los manifestantes y a los representantes de la comunidad ceutí en Palma desde la megafonía, la protesta ha comenzado con la interpretación del himno de España por parte de la Banda Municipal de Música.

Después ha sido el turno del alcalde de la ciudad, quien, desde un atril instalado frente a la fachada del Ayuntamiento, ha leído el manifiesto de la protesta.

En él, ha trasladado el apoyo "firme y sin fisuras" hacia Ceuta de la ciudadanía de Palma ante la "gravísima situación que vive la ciudad desde la entrada masiva e irregular de miles de personas por la frontera" los días 30 y 31 de julio.

"Ceuta y sus ciudadanos están afrontando una presión extraordinaria, que está poniendo a prueba sus recursos, sus servicios públicos y su capacidad para mantener la normalidad. Pero también está poniendo a prueba a España: la capacidad para proteger nuestras fronteras, garantizar la seguridad y defender la integridad de nuestro territorio", ha leído Martínez.

El primer edil ha reivindicado que la soberanía de española sobre Ceuta "no se cuestiona" y que la integridad territorial de España "no se negocia". "Lo ocurrido no es un problema migratorio. Cuando se pone bajo presión una frontera española, se pone bajo presión a toda España. Y cuando se cuestiona la soberanía sobre una parte de nuestro territorio nos afecta a todos", ha dicho.

Por todo ello, Martínez, en nombre de Palma, ha reconocido la "serenidad y responsabilidad" demostradas por el pueblo ceutí, ha expresado la gratitud a todos los servidores públicos que están "sosteniendo" esta emergencia y ha afirmado la "convicción de que la presión migratoria y la protección de las fronteras requieren una respuesta de Estado y un compromiso firme de la Unión Europea".

Además, ha exigido al Gobierno de España que "garantice la seguridad y el control de la frontera", que "ponga a disposición de la ciudad los recursos necesarios" y que garantice el "retorno efectivo y con garantías de todos los que entraron ilegalmente".

Al mismo tiempo, Martínez ha defendido "una convivencia basada en el respeto", ha rechazado "cualquier forma de odio y racismo" y ha sostenido que el respeto a los derechos humanos "pasa necesariamente por defender la legalidad, la serenidad y las fronteras".

Los manifestantes han interrumpido en algún momento la lectura del manifiesto para corear "Pedro Sánchez, dimisión" y "Pedro Sánchez, hijo de puta". Al finalizar el parlamento, se ha vuelto a escuchar el himno de Ceuta --también interrumpido-- y el de España.

PROHENS: "ES LO MÁS GRAVE DE LA HISTORIA RECIENTE"

La presidenta del Govern, quien ha escuchado el manifiesto situada junto al alcalde, ha atendido a los medios de comunicación al finalizar la concentración para agradecer a la ciudadanía que hayan salido a la calle para mostrar su apoyo a Ceuta.

"Lo de hoy no se trata de una concentración de colores políticos, se trata de una concentración que va mucho más allá y que pasa por nuestra capacidad para ponernos en la piel de los ceutíes", algunos de los cuales "llevan más de un mes encerrados en su casa con miedo a salir a la calle".

"Tenemos una violación casi cada día y creo que lo debemos decir fuerte y claro, si el Gobierno ha abandonado a Ceuta hoy el conjunto de los españoles hemos demostrado que Ceuta no está sola", ha afirmado.

Prohens, además, ha aprovechado para reivindicar que, tal y como ella dice que sostuvo desde el primer momento, "se ha demostrado, con los documentos de la Policía que ya están en manos de la justicia, que esto no ha sido una crisis migratoria".

"Esto ha sido un ataque organizado a la frontera de Ceuta y tenemos un Gobierno que no solo lo niega, sino que hace un mes que nos dice mentiras. Creo que es la situación más grave de la historia democrática reciente. Es urgente saber la verdad y que el Gobierno responda", ha argumentado.

MÁS ALLÁ DE PALMA

En Mallorca, además de la concentración de Palma, se han celebrado otras en las localidades de Marratxí, Llucmajor, Valldemossa, Andratx, Algaida, Sineu, Llubí, Alcúdia, Pollensa, Can Picafort, Santa Margalida, Binissalem, Inca, Costitx, Muro, Sa Pobla, Selva, Felanitx, Santanyi y Artà.

Según la información de la Guardia Civil trasladada por la Delegación del Gobierno en Baleares, en todas ellas han participado alrededor de 2.281 personas.