Miguel Segura en Onda Cero Mallorca: “No busco venganza, solo saber qué pasó con mi padre”

La historia que comparte Miguel Segura no es la de un empresario conocido en Mallorca, sino la de un hijo que busca respuestas. Su padre, de 97 años, falleció hace apenas unas semanas tras sufrir una caída en una residencia de Palma donde llevaba viviendo años.

“Era una persona muy trabajadora, siempre pendiente de su familia. Nunca lo vi parar”, recuerda Segura al hablar de su padre, a quien describe como un hombre autónomo, alegre y plenamente integrado en la residencia, donde ingresó de forma voluntaria al no poder seguir siendo atendido por familiares.

Según cuenta en una entrevista concedida al programa Más de uno Mallorca de Onda Cero, el accidente se produjo mientras el centro realizaba obras de reforma. “Cuando pude acceder a la planta donde estaba mi padre vi techos abiertos, maquinaria, puertas apoyadas en las paredes y trabajadores por todas partes. Había personas mayores moviéndose entre todo aquello con bastones, andadores o sillas de ruedas”, afirma.

La versión inicial que recibió fue que su padre había tropezado con su propio bastón. Más tarde, asegura, le hablaron de un cono de señalización. “La herida que tenía en la cabeza no encajaba con ninguna de esas explicaciones”, sostiene. Tras la caída, el hombre fue trasladado a urgencias y regresó posteriormente a la residencia. Durante las semanas siguientes sufrió varios ingresos hospitalarios por distintas complicaciones hasta que finalmente falleció. “Yo quería que viviera. Por eso no empecé a mover nada en aquel momento”, explica.

Ahora la familia ha puesto el caso en manos de abogados y prepara una denuncia. Sin embargo, Segura insiste en que su objetivo no es económico. “No quiero indemnizaciones ni hacer daño a nadie. Quiero saber qué pasó realmente y evitar que otra familia tenga que pasar por esto”, asegura.

También lamenta la falta de explicaciones recibidas por parte del centro. “Una disculpa sincera y reconocer que pudo haber errores me ayudaría mucho más que cualquier otra cosa”, afirma. Mientras la vía judicial sigue su curso, Miguel Segura mantiene una única reivindicación: “Lo que persigo es la verdad y que esto no vuelva a pasar”.