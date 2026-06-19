DJ Juan Campos y Fernando Megía animan la fiesta en la radio y en la Revetla de Sant Joan

El martes, 23 de junio, celebraremos un año más la Nit de Sant Joan en la Playa des Carregador de Palmanova con Melodía FM y el Ajuntament de Calvià. Arrancaremos a las 20.30 horas con los Dimonis de Comte Mal y la batukada Ànimes de So.

Además, disfrutaremos de los éxitos en directo de EVA GRUP, la banda musical que hará vibrar a toda la playa, aunque antes pasa por los micrófonos de Onda Cero Mallorca DJ Juan Campos que nos cuenta todos los detalles con una lista musical muy suya que bien puede ser un adelanto de la noche más mágica del año.

Bailaremos en la noche de Sant Joan con DJ Juan Campos y DJ Txema Sánchez en cabina, y todo presentado por Fernando Megía de Melodía FM, a quien hoy saludamos en la sección musical de los viernes en Más de uno Mallorca de DJ Juan Campos.

Os esperamos a todos, para disfrutar en familia y entre amigos de la Nit de Sant Joan en Palmanova, con Melodia FM y el Ajuntament de Calvià. Es un evento totalmente gratuito.