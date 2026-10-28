José Reyes (AECC Illes Balears): «Sobrevivir a un cáncer no quiere decir que puedas trabajar igual que antes»

El presidente de la Junta Balear de la Asociación Española Contra el Cáncer, José Reyes, alerta de que casi la mitad de las mujeres con esta enfermedad pierde su empleo y reclama medidas para proteger a las pacientes durante el tratamiento y después de superarlo.

El cáncer de mama no solo supone un desafío sanitario. También puede tener graves consecuencias económicas, sociales y laborales para las mujeres que lo padecen. Así lo advierte el presidente de la Junta Balear de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), José Reyes, quien señala que casi la mitad de las pacientes pierde su trabajo durante el tratamiento y recuerda que superar la enfermedad no siempre permite recuperar la misma capacidad laboral.

«Que tú hayas sobrevivido a un cáncer no quiere decir que después estés en condiciones de ejecutar tu actividad laboral de la misma manera que lo hacías antes de tenerlo», explica Reyes en una entrevista en Onda Cero Mallorca. Por ello, considera necesario adaptar los puestos de trabajo a las circunstancias de quienes arrastran secuelas tras el tratamiento, para que puedan mantener su autonomía y calidad de vida.

El presidente de la Junta Balear de la AECC alerta de que la pérdida de ingresos puede colocar a algunas familias en una situación de extrema vulnerabilidad, hasta el punto de tener dificultades para pagar gastos básicos como la luz, el agua, el gas o el alquiler. La asociación dispone de una línea de ayudas económicas para pacientes con cáncer en situación vulnerable, a la que destinó más de 250.000 euros el año pasado. Reyes reclama también mayor sensibilidad social y cambios legislativos que protejan a las personas con cáncer. «La ayuda en la lucha contra la enfermedad ha de ser una lucha de toda la sociedad en su conjunto», sostiene.

Más investigación y avances en el diagnóstico precoz

Pese a estas dificultades, el presidente de la Junta Balear destaca los avances logrados en las últimas décadas en la supervivencia al cáncer de mama, gracias a la investigación, la detección precoz y la mejora de los tratamientos. No obstante, subraya que sigue habiendo subtipos, como el cáncer de mama triple negativo, en los que persisten importantes limitaciones para mejorar la supervivencia a medio y largo plazo.

En este contexto, defiende la medicina de precisión, que permite personalizar los tratamientos en función de las características de cada tumor, y reclama más financiación pública para la investigación. Según explica, España continúa dedicando a investigación y desarrollo un porcentaje de su PIB inferior al de otros países europeos.

Reyes también valora la ampliación del programa de cribado de cáncer de mama, que hasta ahora incluía a mujeres de entre 50 y 69 años y que, tras una instrucción del Ministerio de Sanidad en 2026, se extenderá a la franja de 45 a 74 años. La implantación de este cambio en Baleares se hará cuando la Conselleria de Salud esté técnicamente preparada. El presidente de la AECC anima a la población a participar en los programas de cribado, que permiten detectar la enfermedad antes de que aparezcan síntomas.

Conferencia sobre el futuro de la medicina de precisión

José Reyes participará este jueves, 29 de octubre, en una conferencia sobre el presente y el futuro de la medicina de precisión en el cáncer de mama, organizada por el Club Última Hora. La sesión tendrá lugar a las 19.00 horas en la sala Aljub de Es Baluard, en Palma, y correrá a cargo de Aleix Prat, director del Hospital Clínic de Barcelona y responsable de un centro dedicado a la investigación oncológica. Reyes presentará al conferenciante y abordará los avances y retos que afrontan las pacientes.