Investigan un accidente laboral: Herido grave un trabajador al caer desde un quinto piso en Palma

Un hombre de unos 44 años ha resultado herido de gravedad al caer desde el quinto piso de un edificio de Palma mientras realizaba tareas de mantenimiento en la fachada. Los hechos han ocurrido sobre las 12.30 horas en el número 8 de la calle Metge Josep Darder, según han confirmado fuentes policiales y municipales.

De acuerdo con las primeras pesquisas, el hombre, empleado de una empresa especializada en trabajos verticales, estaba realizando tareas de mantenimiento de la fachada. El accidente laboral ha tenido lugar cuando ha intentado cambiar la cuerda a la que estaba sujeto su arnés. La fijación de este cable ha fallado y el hombre ha caído al vacío desde un quinto piso.

Primero ha impactado contra un vehículo pesado que estaban empleando los operarios y después ha acabado tendido en la vía pública. La colisión le ha causado múltiples fracturas y no se descarta que pudiera tener lesiones en la columna, según las citadas fuentes. Los sanitarios del 061 le han trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde ha ingresado en estado grave.

La Policía Nacional ha asumido la investigación del suceso, que apunta a un accidente laboral. La Policía Local de Palma ha regulado el tráfico en la zona para permitir el trabajo de los servicios de emergencias. El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) también ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas de la caída y está pendiente de la evolución médica de la víctima.

"Seguimos de cerca la evolución del accidentado y ya hemos empezado la investigación pertinente para aclarar las causas de este accidente. Todo nuestro apoyo al trabajador y a su familia", ha escrito en su cuenta de la red social X la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.