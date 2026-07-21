Los hoteleros Playa de Palma califican de "absolutamente intolerables" los cortes de electricidad en Ca'n Pastilla y reclaman medidas

Los hoteleros Playa de Palma califican de "absolutamente intolerables" los cortes de electricidad en Can Pastilla y reclaman medidas

La Asociación Hoteleros Playa de Palma ha señalado que han coincidido con uno de los fines de semana de "mayor afluencia de visitantes" y han subrayado que las consecuencias han sido "especialmente duras" no solo para el sector turístico, sino también para los residentes, con más de 2.000 hogares afectados, y el conjunto de sectores económicos.

En un comunicado han explicado que ya durante la semana se habían detectado incidencias y bajadas de tensión que "hacían prever problemas en la red", pero que la situación se agravó notablemente entre el 17 y el 19 de julio. Además, han aclarado que "no se trata de un fallo puntual, sino de una situación reiterada", y han pedido "que no se vuelva a repetir especialmente en temporada alta".

Margarita Mayol, vicepresidenta de la asociación, asegura que la situación que viven los clientes es "incertidumbre, falta de servicio y una imagen que no se puede permitir" y ha querido contextualizar que, en plena ola de calor, dejar sin suministro eléctrico a los visitantes "es un problema que afecta a la calidad de vida y el bienestar".

Tras recuperar este lunes el suministro, desde la asociación han advertido que ya se han puesto en contacto con su departamento jurídico para iniciar los trámites para reclamar medidas compensatorias a la empresa suministradora por los perjuicios ocasionados.