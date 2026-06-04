Herido muy grave un niño de tres años tras caer desde un primer piso en Inca

Un niño de tres años ha resultado herido muy grave tras caer desde el primer piso de un edificio de Inca. Los hechos, según ha informado el SAMU 061, han tenido lugar sobre las 16.00 horas de este miércoles en la calle Mossèn Andreu Caimari. Según las primeras hipótesis, podría tratarse de una caída fortuita mientras jugaba.

Ha sido un vecino de la zona quien, tras escuchar los gritos de la madre de la víctima y observar lo ocurrido, se ha puesto en contacto con el 112, que a su vez ha activado a los servicios de emergencias. El menor, que en un momento se ha informado que tenía dos años se ha precipitado desde el primer piso de un edificio en circunstancias que por el momento se desconocen pero que ya investiga la Guardia Civil.

El impacto le ha causado un traumatismo craneoencefálico grave. Los sanitarios le han atendido y le han trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde ha ingresado en estado muy grave. Los investigadores, según han indicado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, se han desplazado hasta el centro hospitalario para tratar de recabar más información acerca del suceso.

Está previsto, como es habitual en este tipo de casos, que tomen declaración a las personas que se encontraban en el edificio cuando el menor se ha precipitado. No obstante, según la Guardia Civil, no hay testigos de lo ocurrido. El niño, de tres años y origen senegalés, se encuentra en estado grave pero estable, a la espera de pruebas para determinar posibles hemorragias internas.