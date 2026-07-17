El ayuntamiento de Palma reforzará los servicios de bus y policía en Playa de Palma para ver el eclipse y restringirá el acceso a no residentes

La playa de Palma será zona de observación oficial y contará con un dispositivo especial pensado para unas 70.000 personas, aunque se prevé que sean más las que quieran acudir. Ante esto, desde el consistorio insisten en que el objetivo principal es la seguridad y que los servicios e infraestructuras esenciales sigan funcionando con normalidad.

El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha explicado que ese día habrá restricciones de tráfico y en los estacionamientos, así como el cierre a partir de las 8 de las salidas 6, 7A, 8, 11 y 12 de la Ma-19 en sentido Llucmajor, y que los vehículos serán desviados hacia los cambios de sentido habilitados en las salidas 4 y 10, con información en tiempo real a través de los paneles de la Dirección General de Tráfico. Entre esa hora y hasta las 12, únicamente podrán acceder a la zona a través de estas salidas los residentes, trabajadores acreditados, clientes de hoteles con plaza de aparcamiento y usuarios de establecimientos con estacionamiento propio, previa acreditación.

También se ha insistido en el uso del transporte público para llegar a la zona de Palma incluso para los residentes, porque ha advertido que si no, no podrán llegar, y ha pedido disculpas por las molestias que el dispositivo pueda ocasionarles.