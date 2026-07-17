La Nit de l’Art vuelve un año más a Mallorca con su 30 aniversario.

La asociación Art Palma Contemporani (APC) ha presentado la trigésima edición de la Nit de l'Art, una cita que este 2026 celebra tres décadas de historia convertida en uno de los principales acontecimientos culturales de Baleares y en el evento que marca el inicio de la temporada expositiva en la isla.

Desde su primera edición, celebrada en septiembre de 1997, la Nit de l'Art ha evolucionado hasta convertirse en un referente del calendario artístico europeo, reuniendo cada año a artistas, galeristas, coleccionistas, comisarios, instituciones y miles de visitantes en torno al arte contemporáneo.

La iniciativa nació impulsada por los galeristas Pep Pinya y Xavier Fiol, a través de la Asociación Independiente de Galerías de Arte de Baleares (AIGAB), con una propuesta pionera: abrir de forma simultánea todas las galerías de Palma al público durante una noche. La capital balear fue así la primera ciudad de Europa en celebrar una Nit de l'Art, un modelo que posteriormente se ha extendido a otras ciudades.

Con motivo de este 30 aniversario, las galerías integradas en Art Palma Contemporani han reafirmado su compromiso con la difusión del arte contemporáneo y de los nuevos lenguajes creativos mediante una programación especial que irá más allá del tradicional recorrido por las galerías.

El programa de esta edición incluirá exposiciones, conciertos, encuentros culturales y visitas guiadas gratuitas en varios idiomas, dirigidas por profesionales del sector, además de actividades organizadas en colaboración con las principales instituciones públicas y privadas de Mallorca.

APC también ha reforzado su estrategia de internacionalización invitando a comisarios, asesores de arte, coleccionistas y otros profesionales internacionales con el objetivo de convertirlos en embajadores de la escena artística mallorquina. A ello se suma la ampliación de la red de Espacios Colaboradores, que volverán a abrir sus puertas de manera coordinada durante la celebración del evento.

Desde la organización destacan que esta edición especial vuelve a evidenciar el papel de las galerías de Art Palma Contemporani como uno de los principales motores del sector cultural balear, impulsando el trabajo conjunto con instituciones, espacios independientes y agentes culturales para fortalecer el ecosistema artístico de las islas y aumentar su proyección internacional.