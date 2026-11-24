Un trabajador de una empresa cárnica de 42 años ha resultado herido de gravedad al ser aplastado por un toro mecánico en el municipio mallorquín de Manacor. El accidente laboral, según ha informado el SAMU 061, ha tenido lugar sobre las 12.25 horas de este lunes.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Europa Press, ha sido en una empresa cárnica ubicada en la carretera que conecta Manacor con Felanitx, al sur del casco urbano. El trabajador estaba manipulando el toro mecánico cuando, en circunstancias que por el momento se desconocen, ha sufrido un aplastamiento. Según las primeras informaciones, el aplastamiento ha sido en la zona del pecho.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico, una sanitarizada y una UVI móvil. Los sanitarios han estabilizado al paciente y lo han trasladado al Hospital de Manacor. Ha ingresado en estado grave en la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde están tratando de estabilizarle.

La Policía Nacional ha acudido al lugar de los hechos para realizar las primeras gestiones y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente laboral.