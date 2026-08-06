Grupo Bril lleva a la Copa del Rey de Vela el sabor italiano y asiático que conquista la gastronomía de Baleares

La empresa familiar mallorquina Grupo Bril, especializada en la distribución de productos gastronómicos para restauración, hostelería, eventos y embarcaciones, participa este año en la Copa del Rey Mapfre de Vela como proveedor del catering del evento, reforzando su apuesta por acercar a las islas productos diferenciadores y de alta calidad.

Su gerente, Jaume Bril, ha explicado en 'Más de Uno Mallorca', desde el Real Club Náutico de Palma, que esta colaboración llega de la mano de Aire Catering, con quienes trabajan habitualmente en celebraciones, bodas y eventos. “Siempre que hacen eventos y bodas colaboramos con ellos y nos ofrecieron poder entrar aquí también. Dijimos que sí y la verdad es que es un placer”, ha señalado.

Grupo Bril nació en 2001 como una empresa familiar especializada en producto italiano y, con el paso de los años, ha ampliado su catálogo incorporando referencias asiáticas, mexicanas y otros productos internacionales. Actualmente abastece a restaurantes, bares, catering, barcos y eventos en Mallorca, Ibiza y Menorca. Jaume Bril destaca que la clave de su trabajo está en “buscar un producto diferente a lo que trae la competencia o de una calidad un poquito superior” y en mantener una conexión constante con sus clientes para responder a las nuevas tendencias gastronómicas.

Uno de sus grandes éxitos llegó hace unos años con la burrata italiana. Un producto que entonces era prácticamente desconocido en Mallorca y que hoy se ha convertido en habitual en las cartas de numerosos restaurantes de la isla. “Hace seis o siete años empezamos a traerla y nadie conocía la burrata. Hoy vas a cualquier restaurante de Palma y muchos tienen un plato con burrata”, recuerda Bril.

Entre sus productos más demandados destacan el parmesano italiano, el fior di latte y otros productos vinculados a la cocina italiana, además de un amplio catálogo asiático con salsas, ingredientes y productos especializados. “Tenemos un catálogo de prácticamente 200 páginas. Es infinito”, asegura.

Para Grupo Bril, eventos como la Copa del Rey Mapfre de Vela representan una oportunidad para mostrar el valor de la gastronomía como parte esencial de grandes citas deportivas y sociales. Una competición que reúne a regatistas de más de un centenar de nacionalidades y que cada año genera una importante actividad alrededor de la restauración.

La empresa mallorquina mantiene así su objetivo de acompañar al sector hostelero de Baleares con productos innovadores y de calidad, adaptándose a una gastronomía cada vez más internacional y exigente.