Emaya trabaja en reabrir "parcialmente" el tráfico en la Avda. Gabriel Alomar de Palma "a primera hora" de la tarde de este miércoles

Los tres carriles de la avenida Gabriel Alomar de Palma en dirección al mar están cortados al tráfico este miércoles debido a la aparición de un socavón en la calzada, a la altura del cuartel militar, que se ha producido en la noche de este martes, según ha informado el ayuntamiento de Palma.

El hundimiento se ha producido durante la noche de este martes, "por el movimiento de las raíces de los árboles de la zona que han cortado la red de tuberías", según los operarios desplegados en la zona. El ayuntamiento de Palma ha cortado el tránsito de la zona afectada en cuanto Emaya ha detectado el desperfecto en la Avenida Gabriel Alomar de Palma.

La Policía Local de Palma ha desplegado a numerosos agentes para regular el tráfico que ha registrado importantes retenciones desde primera hora de la mañana de este miércoles, ya que el tránsito hacia el Paseo Marítimo de Palma a la altura del socavón ha quedado completamente restringido.

Operarios de Emaya han confirmado a Onda Cero que trabajan para "sanear y reparar los daños" y poder restablecer la circulación "a primera hora de la tarde" de este miércoles, cuando se prevé la reapertura parcial de dos de los tres carriles de la avenida afectada. Sin embargo, primero hay que asfaltar y adecuar la calzada.

El cierre está condicionando el tráfico en esta avenida, una de las principales vías de acceso al centro de Palma desde las Avenidas en dirección al paseo Marítimo, por lo que el tráfico está siendo intenso y más coincidiendo con la entrada a colegios y centros de trabajo. Por ello, la Policía Local de Palma recomienda evitar el tránsito en la zona afectada hasta reabrir por completo la Avenida Gabriel Alomar en sentido al mar.