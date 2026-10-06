Al menos 12 detenidos en una operación contra el narcotráfico en La Soledad y Marratxí

Al menos 12 personas han sido detenidas este martes y se han practicado 14 registrados en la operación contra el narcotráfico que están desarrollando más de 200 efectivos de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en el barrio palmesano de La Soledad y en el municipio de Marratxí.

En el marco de la Operación Tsunami-Galba, llevan a cabo una operación conjunta contra una organización dedicada al narcotráfico en Mallorca, concentrada en el barrio de La Soledad, si bien también se está realizando otro registro en Marratxí.

Por parte de la Policía Nacional, intervienen efectivos de la Brigada de Policía Judicial de Baleares, junto a un despliegue de unos 50 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) procedentes de Valencia, a lo que se suman especialistas del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), Medios Aéreos y la unidad de Guías Caninos.

Por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera, participan unidades de los Grupo de Respuesta e Intervención Inmediata (GRI) de Madrid y Barcelona, agentes de la Unidad Regional Aeronaval encargados del perímetro de seguridad y más personal de la jefatura regional de Baleares, así como un equipo experto en el uso de medios Técnicos.

Asimismo, la Policía Local y el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma colaboran en el control del tráfico y la inspección técnica de los inmuebles investigados.