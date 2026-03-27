El Govern moviliza 161 millones para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán en Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presentado este viernes el primer paquete de medidas para paliar el impacto de la guerra de Irán y Oriente Próximo sobre la economía balear. El objetivo es proteger a las empresas, preservar los puestos de trabajo y evitar el incremento de los costes. El plan moviliza 160,75 millones de euros y se aprobará mediante decreto ley en un Consell de Govern extraordinario el próximo miércoles, 1 de abril.

Prohens ha comparecido ante consellers, presidentes de los cuatro Consells Insulars, corporaciones locales y representantes de los agentes sociales, tras semanas de reuniones con los sectores afectados y con todos los grupos parlamentarios.

Un paquete en cinco bloques

El primer bloque destina 75 millones de euros en líneas de crédito a través del ISBA para garantizar la liquidez de empresas y autónomos. El Govern financiará el 100% del coste de los avales y el 90% de los intereses, con el fin de facilitar el acceso al crédito en un contexto de incertidumbre.

El segundo bloque contempla 36,75 millones en ayudas directas para los sectores más golpeados. El sector primario recibirá 13,5 millones para compensar sobrecostes en gasóleo agrícola y pesquero, alimentación del ganado, fertilizantes y otros insumos, además de fomentar inversiones y el consumo de producto local. El transporte se llevará 9,75 millones, con líneas específicas para el transporte de mercancías, el transporte discrecional, el sector del taxi y una línea de desguace de vehículos. Otros 13,5 millones se destinan a industria, construcción y comercio, con ayudas para sobrecostes de transporte y materias primas, apoyo a empresas exportadoras y una nueva convocatoria extraordinaria de bonos comerciales.

El tercer bloque introduce medidas para agilizar la tramitación de ayudas mediante modificaciones normativas y la incorporación de personal público dedicado exclusivamente a la gestión de las convocatorias, con el objetivo de acortar los plazos de resolución.

Las medidas fiscales conforman el cuarto bloque, con un impacto de 4 millones de euros. Se recupera la deducción autonómica en el IRPF para compensar el encarecimiento de las hipotecas a tipo variable. Además, se establece una bonificación del 50% de las tasas portuarias para empresas de servicios, y del 100% para los pescadores profesionales, inicialmente hasta el 30 de junio y con posibilidad de ampliarse hasta el 30 de septiembre.

El quinto bloque destina 45 millones a la revisión de precios en contratos de obra pública y servicios para adaptarlos a la escalada de costes y garantizar la viabilidad de las adjudicaciones en marcha.

Baleares reclama el mismo trato que Canarias

Prohens ha reclamado al Gobierno central el mismo trato especial comprometido con Canarias por su condición insular. Ha recordado que de los 70 millones anunciados por el Ejecutivo para Baleares, 40 proceden de la propia recaudación autonómica, lo que reduce considerablemente el impacto real. Sumando todos los conceptos, el Govern cifra en cerca de 200 millones el total movilizado de forma urgente para hacer frente a la crisis.

Prohens ha avanzado que este es solo el primer paquete, y que a partir de la semana que viene la consellera de Familias y Bienestar Social se reunirá con entidades sociales para atender las necesidades de los colectivos más vulnerables.