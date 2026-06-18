El Govern impulsará la construcción de 120 viviendas para investigadores en el ParcBit

El Govern balear y la Fundación Bit impulsarán la construcción de 120 viviendas destinadas a investigadores y profesionales vinculados a la innovación que desarrollan su actividad en el ParcBit. El proyecto, que supondrá una inversión de 20 millones de euros, pretende facilitar la captación y retención de talento en un sector estratégico para las Islas.

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha explicado este jueves que las viviendas se levantarán en tres parcelas cedidas para este fin y se desarrollarán bajo un modelo de coliving. Los alojamientos contarán con uno o dos dormitorios, baño y sala de estar, además de zonas comunes diseñadas para fomentar la convivencia, el intercambio de conocimiento y la colaboración entre los residentes.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico para reforzar el papel del ParcBit como referente en innovación, investigación y desarrollo tecnológico en Baleares.

Según las previsiones del Govern, las obras comenzarán durante el primer trimestre de 2027 y tendrán un plazo de ejecución de 18 meses. Una vez finalizadas, las nuevas viviendas ofrecerán alojamiento a investigadores y profesionales que trabajen en el ecosistema tecnológico y científico del parque empresarial.