Gómez aclara que los cargos vacunados el primer día en Mallorca fue porque "sobraban 11 dosis"

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha aclarado este miércoles que los cargos vacunados el primer día de la campaña de vacunación en Mallorca fue porque "sobraban 11 dosis".

En declaraciones después del Consejo Interterritorial de Salud, la consellera de Salud ha criticado que algunos partidos hayan "politizado" este tema para "levantar sospechas" y ha defendido que "era el primer día de vacunación y no lo teníamos todo atado".

Gómez ha defendido la gestión de Salud en la vacunación en Baleares y ha explicado que las dosis "no se pueden aprovechar una vez que ya están descongeladas".

"El primer día, se hizo el registro de 62 usuarios y 90 profesionales de las residencias, se preparó todos los viales y cuando se acabó la jornada se comprobó que sobraban 11 dosis", ha dicho, para después añadir: "Entonces se decidió que, para no tirarlas, se pondría entre las personas presentes allí, que estaban en contacto a diario con los usuarios".

Del mismo modo, la consellera ha aclarado esta cuestión porque, según sus palabras, "se ha generado confusión y se está politizando un tema que tiene unos protocolos claros".

En este sentido, ha reconocido que se vacunó a la directora insular de Gente Mayor del Consell, Sofía Alonso; la subdirectora de Atención a la Cronicidad de la Conselleria de Salud, Angélica Miguélez, y el coordinador de la campaña de vacunación en las Islas, Carlos Villafáfila. "El resto de dosis se puso entre una médico, enfermeras y auxiliares que estaban allí", ha indicado.

"Me gustaría que no se politizara este tema", ha reclamado la consellera de Salud, mientras ha exigido que no use "como munición un tema tan sensible" como es la vacuna de la COVID-19. "Probablemente no lo hicimos todo bien, probablemente el primer día nos encontramos con una situación inesperada porque no se pensó que sobraran dosis y por eso se tomó esta decisión", ha recalcado.

En cuanto a las declaraciones del alcalde de Palma, José Hila, de que si fuesen cargos de Cort, "tendrían que dejar su cargo", la consellera ha defendido que ningún alto cargo de Salud se ha puesto la vacuna. "Con una información parcial se puede ser crítico, pero hay que conocerlo todo", ha recalcado.

LLEGADA DE MÁS VACUNAS

En cuanto al contenido de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, la consellera ha confirmado que ha expuesto la situación epidemiológica de Baleares y ha indicado que, aunque los contagios están bajando, "los hospitales aún no lo notan".

Además, ha subrayado que las Islas son una de las comunidades donde la variante británica de la COVID-19 está presente, concretamente tiene una presencia de un 15%. "En algunas regiones está cogiendo más fuerza y Baleares es una de ellas", ha señalado.

Sobre la llegada de más vacunas, la consellera de Salud ha avanzado que, en la reunión del Consejo Interterritorial, ha reconocido que "hay muchas esperanzas en las vacunas nuevas".

"La de Johnson & Johnson está funcionando bien en todo el proceso de ensayos clínicos y podría ser aprobada por la Agencia Europea del Medicamento en febrero", ha explicado Gómez, quien ha especificado que esto haría que, a partir de marzo, podrían llegar porque "hay fábricas de esta compañía en España".

Sobre la vacuna Pfizer, la consellera ha señalado que también ampliará su producción por lo tanto, en marzo, también se tendrán más vacunas. En cuanto a AstraZeneca, ha avanzado que la Comisión de Salud Pública ha aplazado a mañana o pasado la decisión de administrarla o no a mayores.