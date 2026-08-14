La Fundación de Atención a la Dependencia crea 356 plazas de empleo público en Baleares desde 2024

La Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal ha impulsado desde 2024 la creación de 356 plazas en Mallorca, Eivissa y Menorca. Se trata de la mayor planificación de empleo público de la historia de del ente, según ha resaltado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en una nota de prensa.

Así, ha explicado que esta planificación responde a una estrategia basada en cuidar y fidelizar a los profesionales, favorecer su desarrollo y estabilidad laboral, evitar la concatenación de contratos temporales y reducir la tasa de temporalidad. La primera acción fue la convocatoria de 2024, con 113 plazas ofertadas de acceso libre que fueron cubiertas en su totalidad en Mallorca y Menorca. A esta convocatoria se suma el concurso de traslados con 159 plazas, el primero convocado desde la creación de la Fundación.

Este concurso ha ofrecido este año al personal laboral fijo la oportunidad de acceder voluntariamente a un cambio de puesto de trabajo, de manera que se ha favorecido la movilidad interna, el desarrollo profesional y una mejor organización de los recursos humanos, ha destacado la Conselleria. Por último, en 2025 se convocó una segunda oferta pública de empleo dirigida a la cobertura de plazas actualmente ocupadas por personal interino. Esta convocatoria incluye 84 plazas -24 de promoción interna y 60 para turno libre-.

El Govern ha detallado que las plazas de promoción interna que no se cubran se acumularán a las 60 de turno libre. Asimismo, antes de finalizar este año, se prevé una nueva convocatoria con el mismo formato para promoción interna y turno libre.

La gerente de la Fundación, Sira Fiz, ha destacado que "estas acciones responden a una política de empleo orientada a ofrecer al personal fijo de la Fundación oportunidades reales de promoción, movilidad y desarrollo profesional", además de "facilitar el acceso de nuevos profesionales a un puesto de trabajo público en la Fundación, respondiendo así al compromiso de continuar reforzando nuestra plantilla". Fiz ha añadido que "una plantilla estable, motivada y comprometida es la mejor garantía para fortalecer la Fundación y ofrecer el mejor servicio público posible a las personas y familias que atendemos".