SOLIDARIDAD

La Fundació Miró Mallorca acoge por primera vez la Nit Solidària Contra el Cáncer

Un evento benéfico que tiene el objetivo de recaudar fondos destinados a impulsar la investigación oncológica

Patricia Segura

Palma |

La Fundació Miró Mallorca acoge por primera vez la Nit Solidària Contra el Cáncer.
La Fundació Miró Mallorca acoge por primera vez la Nit Solidària Contra el Cáncer. | Patricia Segura

La Nit Solidària Contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Baleares, se celebrará por primera vez este viernes en la Fundació Miró Mallorca. Un evento benéfico que tiene el objetivo de recaudar fondos destinados a impulsar la investigación oncológica.

Los organizadores de este evento solidario, que unirá gastronomía, cultura y compromiso social, esperan superar las cifras de la edición anterior, cuando se recaudaron 60.000 euros destinados a la investigación, según ha asegurado este martes el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, el doctor José Reyes.

Será la primera vez que la cita tenga lugar en uno de los espacios más emblemáticos de la isla: los jardines de la Fundació Miró Mallorca. La velada contará con una propuesta gastronómica innovadora, de la mano de los chefs de Asociación de Cocineros Afincados en las Islas Baleares (ASCAIB), música en directo y un sorteo solidario.

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