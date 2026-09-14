Fallece un joven de 19 años tras ser apuñalado en Son Gotleu

Un varón de 19 años ha fallecido tras ser apuñalado durante la pasada noche en una calle de Palma, según han informado a Europa Press los servicios de emergencias de la isla.

Los hechos se produjeron en la calle Indalecio Prieto de Palma, alrededor de las 22.57 horas, cuando se comunicó el aviso de que se había producido un apuñalamiento en la vía pública.

Un equipo del SAMU se desplazó al lugar con una unidad de soporte vital avanzado y otra unidad de soporte vital básico. A la llegada de los servicios de emergencias, el joven de 19 años se encontraba en parada cardiorrespiratoria tras recibir una herida penetrante en el abdomen.

Tras las maniobras de reanimación, los sanitarios lograron recuperar el pulso del paciente, que fue trasladado en estado crítico a urgencias e inmediatamente al quirófano de Hospital Son Espases. Sin embargo, el varón ha fallecido, según informan a Europa Press fuentes de emergencias.

Se ha producido una detención tras los hechos, al parecer de un varón joven, que fue detenido poco después de la agresión.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y por el momento se desconocen más detalles de los hechos.