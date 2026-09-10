De una canción de taberna francesa al himno de Mallorca: la historia de La Balanguera

La Balanguera es mucho más que una canción. Es uno de los símbolos musicales de Mallorca y, en este 2026, protagoniza diferentes actividades con motivo del centenario de la versión musical que Amadeo Vives compuso en 1926 sobre el poema de Joan Alcover. La historiadora y musicóloga Eugenia Gallego ha repasado en Onda Cero Mallorca la sorprendente historia de una melodía que tiene sus raíces mucho más atrás en el tiempo.

“La Balanguera es una historia de capas y capas que se han ido construyendo encima de otra”, explica Gallego. El origen más próximo se encuentra en una canción popular que fue recogida por el músico Antoni Noguera, amigo íntimo de Joan Alcover. Pero, si se continúa retrocediendo, la melodía aparece vinculada a los Cossiers y los Cavallets, después a una contradanza francesa y, finalmente, a una canción de taberna francesa de finales del siglo XVII.

También la propia palabra tiene un recorrido histórico. Gallego explica que “balanguera” procede lingüísticamente del francés boulanger, relacionado con el oficio de panadero, y que fue transformándose con el paso del tiempo.

Sobre esta melodía popular, Joan Alcover construyó su poema a principios del siglo XX, transformando la figura de la mujer que hila en una especie de parca capaz de “tejer el pasado, el presente y el futuro”. En 1926, Amadeo Vives puso música al poema y nació la versión que acabaría convirtiéndose en el himno de Mallorca.

Gallego reivindica precisamente esa capacidad de La Balanguera para sobrevivir y adaptarse. Durante diferentes épocas, también durante la República y el franquismo, siguió sonando en escuelas y campamentos. Décadas después, una versión de Chenoa volvió a acercarla a públicos más jóvenes. “Hay que dejar que la música siga viva”, defiende la historiadora y musicóloga, partidaria de nuevas versiones y ritmos que permitan que las nuevas generaciones hagan suyo el himno.

Este viernes, Eugenia Gallego profundizará en esta historia durante una charla en el Palau Reial, en el marco de la exposición La Balanguera: orígens d’un himne. Una historia que demuestra que, detrás de un himno que hoy identificamos plenamente con Mallorca, hay siglos de transformaciones, culturas y generaciones.