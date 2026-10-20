Emergencias rebaja los niveles de alerta por una Dana que deja ya más de 300 incidencias en Baleares

La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha decidido rebajar los niveles de alerta en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera después de una dana Adam que ha dejado más de 300 incidencias.

La decisión, adoptada tras la reunión del Cecopi de los planes Meteobal e Inunbal celebrada la tarde de este lunes, permitirá que el martes se reanude la actividad educativa y la actividad deportiva, social y cultural al aire libre.

Los niveles de alerta de Protección Civil por lluvias y tormentas se rebajan en todas las islas, ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Mallorca, Eivissa y Formentera dejan de estar en alerta roja por lluvias y tormentas y, mientras las Pitiusas se quedan en el nivel naranja, en la mayor de las Baleares la alerta es ya amarilla. En Menorca estaba en el nivel naranja y baja también al amarillo.

Por otra parte, el Plan Inunbal continúa activado en Eivissa y Formentera y se mantiene en situación operativa 2 debido a la compleja situación de estas islas, donde en las últimas 24 horas se han acumulado grandes cantidades de lluvia y todavía se trabaja en su recuperación. El Plan Inunbal también continúa activado en Mallorca, pero, en este caso, la situación operativa pasa del nivel 2 al nivel 0 debido a que la situación en la isla es más favorable.

Mientras que durante el domingo la mayor parte de las lluvias se registró en las Pitiusas, la parte más intensa en Mallorca ha llegado este lunes al mediodía, con registros importantes de lluvia, como los 53 litros en Andratx y los 49 en Porto Pi (Palma), y alrededor de 40 en la zona del Raiguer. Las lluvias también han llegado acompañadas de rachas intensas de viento de unos 60 kilómetros por hora, que han alcanzado puntualmente, en determinados momentos y lugares, los 80 o 90 kilómetros por hora.

SE ESPERA UN NUEVO FRENTE

Este episodio ya ha pasado y ahora se espera un nuevo frente que dejará las últimas precipitaciones de este episodio de lluvias y tormentas. Para esta noche y madrugada se esperan nuevas lluvias que entrarán de nuevo por Eivissa y Formentera y continuarán hacia Mallorca y Menorca, y que pueden dejar precipitaciones de unos 30 litros por hora.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activado el aviso amarillo en todas las islas Baleares por lluvias y tormentas. Esta situación ha permitido, no obstante, rebajar las alertas de Protección Civil en todas las islas.

Si la situación no empeora durante la noche, el contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazado a Mallorca se retirará de la isla.

En Formentera, la intervención de los militares ha permitido agilizar la actuación. Cabe destacar que, en la menor de las Pitiusas, la carretera PM-820 se cerrará durante la noche para facilitar las tareas de recuperación de los Bomberos y evitar mayores problemas e incidentes si volviera a llover de forma persistente.

Una vez realizadas las intervenciones necesarias, la Unidad Militar de Emergencias se retira este lunes por la tarde de la isla de Formentera y se desplazará hacia Eivissa para incorporarse al contingente que continúa trabajando allí y que seguirá haciéndolo, al menos, durante la jornada del martes.

MÁS DE 300 INCIDENTES

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias 112 se han gestionado 305 incidentes desde las 22.00 horas del sábado hasta las 18.00 horas de este lunes. Quedan abiertos 41, de los cuales 28 son Eivissa, dos en Formentera y 11 en Mallorca.

Del total de incidencias, 130 han sido en Eivissa, 65 en Formentera, 108 en Mallorca y dos en Menorca. La mayoría han sido por inundaciones de establecimientos o edificios (114), seguido de inundaciones de la vía pública (48) caídas de árboles (26), caídas de árboles en la calzada (23), obstáculos o líquidos en la calzada (22), dsprendimientos de elementos urbanos (13), interrupciones de servicios básicos (8) y riesgos de desprendimiento (6).

En Formentera, según ha informado el Consell insular, los bomberos han registrado 18 avisos durante la jornada, uno de ellos por un fuego de origen eléctrico y 17 por inundaciones, que se suman a los 56 del domingo. El camino de Mal Pas, cerrado debido a la acumulación de agua, ya se ha reabierto al tránsito. No ha recuperado la normalidad la 'escoleta' de Sant Ferran, que este martes permancerá cerrado.