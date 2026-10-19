Suspenden las clases en Formentera, Eivissa y Mallorca este lunes por la dana Adam

El Govern ha suspendido las clases en las islas de Formentera, Eivissa y Mallorca para este lunes, por la situación meteorológica y el riesgo de inundaciones derivado por la dana Adam. El Ejecutivo ha adoptado esta decisión de acuerdo con las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias, según ha informado el Govern en su cuenta de la red social X.

De esta manera, se ha pedido a las familias y la comunidad educativa que sigan las comunicaciones de los centros y la información emitida por el Govern en los canales oficiales. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha indicado que es una decisión adoptada en base a las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias 112 y el protocolo firmado con la Conselleria de Educación y Universidades, ante la previsión de lluvias y tormentas intensas durante las próximas horas, que se suman a las fuertes precipitaciones de este domingo.

Todas las islas Baleares estarán este lunes en aviso naranja de la Aemet por tormentas y fuertes precipitaciones que pueden llegar a ser de 50 litros por metro cuadrado en una hora en Mallorca y un acumulado de 160 l/m2 en 12 horas en las Pitiusas. "La prioridad es garantizar la seguridad de los niños, así como evitar desplazamientos que podrían dificultar las tareas de los efectivos de emergencias", ha apuntado Prohens.

Por este motivo, ha pedido a las familias que estén pendientes de las comunicaciones de los centros educativos a través del Gestib y que sigan las indicaciones de Emergencias y la información de los canales oficiales del Govern. "Mucha precaución y prudencia durante las próximas", ha recalcado.