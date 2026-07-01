Dos guardias civiles fuera de servicio rescatan a un hombre tras un incendio en su casa en Cala Ratjada.

Dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio han rescatado a un hombre en un incendio urbano originado este miércoles de madrugada, sobre las 2:00 horas, en un segundo piso de un inmueble de la localidad de Cala Ratjada (Mallorca).

Los guardias civiles han accedido por medio de la fractura de la puerta al domicilio donde se ha originado el incendio y han rescatado al hombre, que presenta quemaduras y problemas respiratorios por inhalación de humo, según ha detallado el Instituto Armado.

Asimismo, se han desalojado cuatro personas vecinas de los pisos superiores y el fuego ha afectado al inmueble de la segunda planta y de la tercera.

También dos personas han sido trasladadas hasta el Hospital de Manacor, mientras que los agentes que intervinieron en el suceso han requerido asistencia médica por inhalación de humos.

Los Bombers de Mallorca han extinguido el incendio sobre las 3.30 horas. Han intervenido los equipos de Artà, Felanitx, Sergent y Cap Operatiu y también la Policía Local.