Los 'Dimonis' y la batucada también encenderán la noche más mágica del año en Palmanova

La fiesta de Sant Joan también es cultura, tradición y arraigo. Este año Sant Joan en Mallorca tampoco se entenderá sin batucada y ‘dimonis’, así que en la noche de este martes la fiesta de San Juan en Palmanova, que organiza Melodía FM junto al ajuntament de Calvià, contará con una treintena de músicos y ‘dimonis’ para arrancar.

En la víspera de Sant Joan, los 'dimonis' también encienden el verano con bailes, picaresca y mucho tambor. A partir de las 20.30 horas de la tarde la playa des Carregador de Palmanova se llenará de ‘dimonis’ de la asociación cultural de Comte Mal al ritmo de la batukada Ànimes de so. Así lo cuenta en Onda Cero Mallorca Biel Socías, el 'cap de colla' de los Dimonis de Factoria de So, invitando a disfrutar de "una noche mágica para compartir con amigos y en familia."

La fiesta de la Revetla de Sant Joan en Palmanova de Melodía FM y el ajuntament de Calvià invita a quedarse en un paseo amplio y agradecido para el baile de ‘dimonis’, según otro de los invitados, Juanan Costa, que esta tarde formará parte de la animación. Los 'dimonis' acompañarán a Ànimes de So, la agrupación que mezclará algo de pirotecnia con el ritmo musical de la batucada.

La fiesta arrancará este martes, 23 de junio, con el baile de 'dimonis' de la asociación cultural Comte Mal y la batucada de Ànimas de So. Después les seguirá el directo de la banda musical Eva Grup para celebrar la llegada del verano en la playa des Carregador de Palmanova, en Calvia. Todo acompañado de la mejor música de Melodía FM y los DJs Juan Campos y Txema Sánchez en cabina.

La Nit de Sant Joan la viviremos muchos en Palmanova, también en compañía del locutor de Melodía FM, Fernando Megía, que presentará un evento totalmente gratuito en la playa. Aquí la conversación muy entretenida con estos dos 'dimonis' hoy en Onda Cero Mallorca.