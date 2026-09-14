Detienen al presunto autor del homicidio en Son Gotleu

LEER MÁS Fallece un joven de 19 años tras ser apuñalado en Son Gotleu

Un joven de 19 años ha muerto tras ser apuñalado en el transcurso de una discusión con otro hombre, quien ha sido detenido por la Policía Nacional como supuesto autor de un delito de homicidio. Los hechos se produjeron en la calle Indalecio Prieto alrededor de las 22.57 horas del domingo, según han informado los servicios de emergencias. Los testigos alertaban de que se había producido una trifulca entre dos personas y que una de ellas había sido apuñalada en la vía pública.

Un equipo del SAMU 061 se ha desplazado al lugar con una unidad de soporte vital avanzado y otra unidad de soporte vital básico. A la llegada de los servicios de emergencias, el joven, de nacionalidad argelina, se encontraba en parada cardiorrespiratoria con una herida penetrante en el abdomen.

Tras practicarle las maniobras de reanimación, los sanitarios han logrado recuperar el pulso del paciente y lo han trasladado en estado crítico a urgencias, e inmediatamente después al quirófano, del Hospital Universitario Son Espases. Sin embargo, a las pocas horas ha fallecido, según han confirmado fuentes de emergencias.

UN DETENIDO, PERO SIN ARMA

Mientras tanto, varias patrullas de la Policía Nacional se han desplazado hasta el lugar de los hechos para tratar de esclarecer lo sucedido. Los testigos han facilitado la descripción del sospechoso, también de origen argelino, y los agentes le han localizado por la zona. El joven, de entre 19 y 20 años, ha sido detenido como supuesto autor de un delito de homicidio, han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso.

El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Baleares ha abierto una investigación para tratar de esclarecer por qué se ha producido la discusión. También están buscando el arma homicida, que se da por hecho que ha sido un arma blanca.

Los investigadores tienen previsto tomar declaración a todos los testigos y revisar las cámaras de seguridad que pudiera haber por la zona para tratar de reconstruir los hechos. El sospechoso está en los calabozos pendiente de ser interrogado.