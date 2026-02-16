Desarticulada en Mallorca una organización criminal dedicada al narcotráfico

La Policía Nacional ha detenido en Palma a seis personas -cinco hombres y una mujer- como presuntos autores de un delito contra la salud pública y organización criminal, por distribuir y vender cocaína en Palma.

En el marco de una operación llevada a cabo desde hace varios meses, por parte del Grupo I de Estupefacientes de la Udyco, se ha desarticulado así un grupo organizado de origen paraguayo que se dedicaba tanto la introducción de cocaína en Mallorca y de su posterior distribución.

Según indica la Policía, la investigación ha sido complicada ya que los integrantes de la organización mantenían una relación muy estrecha y, además, el principal investigado y cabecilla de la organización actuaba con mucha cautela, siendo lo que se conoce como el 'conseguidor'.

La investigación se inició cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que había un grupo criminal que introducía la droga con partidas de un kilo y, una vez se conseguía vender, se restituía con otro kilo para su venta. El destino final eran otros grupos y organizaciones sin vinculación entre ellas que se dedicaban al tráfico de drogas por venta de menudeo en diferentes puntos de Mallorca.

El pasado jueves se llevó a cabo la fase de explotación con un operativo policial en diferentes barrios de Palma y llevaron a cabo cuatro registros en viviendas. En uno de ellos se localizó cerca de un kilo de cocaína en un bloque precintado, una envasadora, así como diversos útiles para el tráfico de droga y dinero en efectivo.

Durante los registros se detuvieron a cinco personas y, posteriormente, a una sexta. Entre los detenidos se encuentra el principal investigado y cabecilla de la trama que ha ingresado en prisión por orden judicial junto con otra persona investigada.