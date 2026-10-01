El 'decreto Maricarmen' ayuda a suspender tres desahucios en Inca y Palma

Así lo ha asegurado el portavoz de Stop Desnonaments Mallorca, Joan Segura, quien, en declaraciones a Europa Press, ha apuntado que los juzgados que debían autorizar estos desalojos se habrían acogido a esta nueva normativa, junto con otros argumentos jurídicos, para aplazar el procedimiento.

La primera de las suspensiones habría ocurrido este miércoles y afectaría a una familia de Inca. El casa en el que viven estaba pendiente de un litigio con los promotores y constructores hasta que finalmente la Sareb se habría quedado el inmueble, que "no quiere negociar la compra ni el alquiler". Asimismo, habrían solicitado con el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, para que medie con la Sareb.

Para este viernes también se había previsto el desahucio de una madre con sus dos hijos que viven de alquiler en un piso en el barrio de Son Gotleu de Palma pero habría quedado suspendido.

Segura ha relatado que esta vivienda pertenecería a un particular, que a su vez habría comprado a un "fondo buitre", adquirido anteriormente a una entidad bancaria. La familia habría pagado siete meses de alquiler y al enterarse que sobre este piso pesaba una orden de desahucio por una demanda del anterior propietario, dejaron de abonarlo.

Este particular ha subrayado que se dedica a la compraventa y alquiler de inmuebles, lo que, a su juicio, supondría que es un gran tenedor conforme a la ley de vivienda pero el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) o bien "no se habría enterado", o bien "no habría sido informado".

Por otra parte, el lunes también se habría suspendido otro desahucio en Palma que ya lo habían conseguido con los activistas en la puerta del bloque de viviendas en el mes de julio. Se trata de un caso de una pareja con dos hijos, uno de ellos con discapacidad.

Esta vivienda pertenecía a una entidad bancaria que se habría vendido a otro "fondo buitre", que traspasó a otro gran tenedor y, al mes siguiente, lo revendió a un particular que les cobraba el alquiler.

Segura ha advertido que para el martes hay programado otro desahucio, junto con otros para los días 13, 15 y 19 de octubre.